‘Groenafval’ goed voor meer dan 2500 chemotherapieën tegen kanker

Tevreden­heid over wijkgeld, maar controle op geld voor buurtfeest­jes kan beter

8:11 DEN BOSCH - Een buurtfeest, barbecue of walking diner. Of wat groter: een stadstuin met bijbehorend wormenhotel. Om elkaar te leren kennen in een straat, buurt of wijk. De gemeente Den Bosch heeft er sinds de start in 2017 veel geld voor over via de pot wijk- en dorpsbudgetten. Vorig jaar was dat ruim 740.000 euro. Het systeem werkt, maar kan altijd beter concludeert de lokale rekenkamercommissie. Vooral als het gaat om controle én samenstelling van de bewonersgroepen die het geld toewijzen.