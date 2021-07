Groep 8 van De Troubadour neemt in tweede instantie alsnog in vol ornaat afscheid van school

Buren nemen café De Unie in Den Bosch vanwege corona even over

19 juli DEN BOSCH - Van je buren moet je het maar hebben. Dat hebben eigenaren Ghislaine en Viviane Hoevenaars van café De Unie in Den Bosch afgelopen weekend weer eens ervaren. Bijna het voltallige personeel testte afgelopen tijd positief op het coronavirus of zat in quarantaine. Het sluiten van de zaak was daarom het meest logische scenario. Totdat er hulp uit onverwachte hoek kwam.