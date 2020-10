Groep jongeren trapt en slaat viertal in Den Bosch, drie tieners opgepakt

Op vrijdagavond liepen vier vrienden bij de kruising van de Hekellaan met de Pettelaarseweg in de richting van het centrum. Daar komt een groep van zo’n 25 jongeren hen tegemoet. Een aantal van hen draagt bivakmutsen of mondkapjes. De vier vrienden voelen zich bedreigd en besluiten weg te rennen. De groep jongeren zet daarop de achtervolging in. In de Kerkstraat halen zij de vrienden in en werken ze die met flink geweld tegen de grond. Ook als ze op de grond liggen, blijft de groep op hen intrappen en slaan. Een van de vrienden weet uiteindelijk te ontsnappen en het lukt hem om 112 te bellen.