Groepsapp als extra steuntje in de rug tijdens de ramadan

Elkaar uitdagen via uiteenlopende challenges, recepten uitwisselen, interessante weetjes uitwisselen. De gevarieerde activiteiten verschijnen een maand lang op de app van de deelnemers die tussen de 12 tot 23 jaar oud zijn. ,,Voor elke dag hebben we onder meer één challenge in petto. De eerste luidde als volgt: doneer minstens één euro aan een goed doel. Iedereen mag uiteraard zelf bepalen waar het geld naartoe gaat. Achter deze opdracht schuilt het tonen van verbondenheid en solidariteit met arme en hongerige mensen, ook wel zakat genoemd. Het is evenals het vasten een van de vijf zuilen van de islam”, zegt jongerenwerker Sarah Ed Draoui.

thuis koken

Samen met Bouchra El Kadiri en Mirsada Berisha heeft zij het initiatief opgezet: ,,Een andere challenge is een wat ouder persoon, die in deze bizarre tijden de deur niet uit durft, te helpen met boodschappen. Daarnaast is het de bedoeling dat alle deelnemers samen gaan koken, maar dan wel ieder afzonderlijk thuis. We beginnen simpel, bijvoorbeeld met mini-pizza’s of een lekker toetje. Leuk is om na afloop via foto’s de resultaten te delen. Verder gaan we nog heerlijke recepten in de app verpakken; wat precies is nog een verrassing! Tot slot maken ook allerlei weetjes deel uit van het geheel. Het plan is om ergens halverwege een quizje eraan vast te koppelen”, aldus Ed Draoui.