Groepsverkrachting Den Bosch: meisje wil 20.000 euro schadevergoeding, vijf verdachten staan vandaag terecht

LIVE TWITTERDEN BOSCH - Is een Bosch meisje (15) op 22 april 2019 in haar woonplaats door vijf jongemannen verkracht in de ‘chillruimte’ van een autobedrijf op Orthen? En heeft één van hen dat op dezelfde plaats op 19 januari ook gedaan met een ander meisje (15). Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een groepsverkrachting. De verdachten staan vandaag en maandag terecht. Volg de zaak live onderaan dit bericht.