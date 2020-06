Groepsverkrachting: verdachten vandaag voor de rechter. Hoe zit het met de bewijzen?

Kinderop­vang per direct dicht vanwege ‘arbeids­con­flict’; veiligheid kinderen kon niet worden gegaran­deerd

8:26 VUGHT - Kinderdagverblijf De Droomtuin in Cromvoirt is donderdag door de GGD per direct gesloten. De sluiting heeft te maken met een ‘arbeidsconflict’, staat te lezen in een brief aan de ouders. 'De veilige situatie voor kinderen kon niet worden gegarandeerd'.