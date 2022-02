Groepsverkrachtingszaak: verdachten en Openbaar Ministerie in hoger beroep

De rechtbank veroordeelde allevier voor een groepsverkrachting op 22 april 2019 in een ruimte bij het autobedrijf van Boy M. op Orthen in Den Bosch. Ook moeten zij 8000 euro schadevergoeding betalen aan het Bossche meisje (destijds 15 jaar) dat die avond volgens de rechtbank tegen haar wil seks had met in totaal vijf verdachten. ,,Ze was een gebruiksvoorwerp en is vernederd’’, aldus de rechters in het vonnis.