Groot onderhoud Molenaarhoeven Rosmalen, maar nog niet van het gas

Smokkelen via bezoek bijna onmogelijk in coronatijd: drugs en telefoon­tjes nu op creatieve manieren naar bajesklan­ten Vught

19 april VUGHT - Corona heeft een gunstig effect op drugs- en telefoonsmokkel in de Penitentiaire Inrichting Vught. Er wordt een stuk minder verboden spul aangetroffen. Smokkelen via het bezoek is nu bijna onmogelijk. Maar, gedetineerden blijken creatief. Drugs en telefoontjes worden ingenaaid in kleding of verstopt in ‘vertrouwelijke neppost’.