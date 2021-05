Groot wapenarsenaal gevonden in huis in Vught

Evoluon, kleurrijke silo's en sterren­wacht Halley: hier zijn de Brabantse postcards van het Songfesti­val opgenomen

20 mei De tweede halve finale van het Songfestival is inmiddels in volle gang. Een vast onderdeel van de Songfestival-avonden zijn de introductiefilmpjes van alle deelnemers. Dit jaar werd gekozen voor Postcards, filmpjes opgenomen op de mooiste locaties van Nederland. Ook verschillende Brabantse parels passeerden de revue, zoals het Evoluon in Eindhoven, de witte bolwoningen in Den Bosch en sterrenwacht Halley in Vinkel.