Grootscheepse controle na ‘signalen over onveilige situatie’ bij Bossche scheepswerf

Geconstateerd is dat er in vier gevallen sprake was van illegale bewoning, waaronder op een van de woonboten en in een boot die op de werf stond. Met de eigenaar van de werf zijn afspraken gemaakt over de onveilige situatie op de werf. De illegale bewoning in een boot is per direct beëindigd. Ook is onderzoek naar de waterkwaliteit is gedaan. Hier kwamen geen afwijkingen uit naar voren.