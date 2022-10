Grootscheepse controle op Kardinaal van Rossemplein: camera waarschuwt motoragenten

Dezelfde opzet zou ook worden toegepast in andere delen van de gemeente. Het is onduidelijk of dat inmiddels is gebeurd. Maar vrijdag werd de controle op dezelfde plaats uitgevoerd als in juli het geval was. Ook dit keer werd een auto van handhaving bij de Zuid-Willemsvaart geparkeerd om opnames te maken met de mobiele camera. Kentekens waren ingevoerd van voertuigen waarvan de eigenaar heeft verzuimd gemeentelijke boetes te betalen. Het kan ook gaan om andere soorten achterstallige betalingen.