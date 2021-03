Het is een slechte dag om Martijn Koning(s) te heten, Bossche­naar krijgt op Twitter volle laag

12 maart DEN BOSCH - Het is een ‘slechte dag’ om naamgenoot te zijn van Martijn Koning. Bosschenaar Martijn Konings krijgt op Twitter de volle laag, die eigenlijk bedoeld is voor de cabaretier die donderdagavond bij Jinek hard uithaalde naar Thierry Baudet. ,,Bedankt voor alle haattweets, Twitter. Het was een drukke dag.”