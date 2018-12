Grootse zoektocht naar weggelopen Labradoodle heeft succes; ‘Sterre is heel belangrijk voor onze dochter’

Op weg naar hun dochter Steffie die in het Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) Tilburg verblijft, brachten ze hond Sterre naar een trimsalon in Helvoirt. Daar koos de Labradoodle, getrimd en wel, het hazenpad. ,,We waren bij onze dochter toen we werden gebeld. Het is haar hond. Sterre kan heel moeilijk worden gemist. Steffie heeft op 22 februari van dit jaar namelijk op 22-jarige leeftijd een hersenbloeding gehad. Na vijf maanden op de intensive care en vier maanden aansterken in een verpleeghuis is zij nu eindelijk toe aan revalideren. Sterre maakt hier deel van uit.”