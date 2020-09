Grote actie tegen drugsbende: 17 aanhoudingen, ook invallen in Kerkdriel en Den Bosch

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen via Encrochat, een chatdienst die onlangs door de Nederlandse politie is gekraakt. Het bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen.

1000 politiemensen

Den Bosch en Kerkdriel

Of er in Den Bosch en Kerkdriel ook arrestasies zijn verricht of goederen in beslag zijn genomen, is niet bekend. In Den Bosch gaat het om een inval in een woning aan de Sleutelbloemstraat. In Kerkdriel wordt onderzoek gedaan in een bedrijfspand aan de Bulkseweg.