Grote attractie geraakt door hoog water. Varen op Binnendieze voorlopig onmogelijk: ‘Aardige strop’

UPDATE Bosch horecater­ras halsover­kop ontruimd door stijgend water: ‘We hebben iedereen van bed getrokken’

17 juli DEN BOSCH - ,,We hebben vanochtend iedereen van bed getrokken. Behalve collega's kwamen ook buurmannen, ouders en kinderen in actie.’’ Dat zegt Jules Lauwerijssen, eigenaar van de Bossche bakkerij Royal, over de plotselinge verhuizing van het tijdelijke terras aan de Smalle Haven.