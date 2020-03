Grote Bossche Platenbeurs maakt allerlei emoties los

DEN BOSCH - Vinylplaten, al dan niet tweedehands, zijn mede dankzij de nostalgische uitstraling nog steeds in trek. Een belangrijk verschil met pak ‘m beet tien jaar geleden is dat de kopers zich niet meer zo snel gek laten maken. De prijzen zijn door de bank genomen gekelderd, maar de fun lijkt -ook bij de platenboeren zelf- onaangetast. De vijfde editie van de Grote Bossche Platenbeurs, wederom georganiseerd door Bosschenaar Rob van Veenendaal, bevestigt het algemene beeld.

,,Ik hoop dat ik hem hier ergens tegenkom, dan wordt deze jongen helemaal blij.” Wim Noppen(62) uit Rosmalen struint op deze zondag in de Brabanthallen geduldig langs het ruim driehonderd meter lange traject dat bestaat uit een zigzaggende rij aan kramen.

Legendarische album

Met ‘hem’ bedoelt-ie het legendarische album Deep Purple in Rock, een uit 1970 stammende LP waarop het bekende Child in Time staat. ,,Vroeger heb ik veel platen gehad, óók het album dat ik nu zoek. Helaas heb ik indertijd, toen de cd haar intrede deed, alles weggedaan. Achteraf gezien oliedom, maar dat deed toen zowat iedereen. Sinds enige tijd ben ik druk bezig mijn vinylcollectie beetje bij beetje weer op te bouwen”, vertelt Noppen.

Hij verkeert in gezelschap van zijn dochter Amy (28), op wie hij het ‘virus’ heeft overgedragen. ,,Leuk om samen met je vader dit soort activiteiten te ondernemen. Dat verstevigt de band. We gaan ook regelmatig naar concerten.”

Geen asociaal bedrag

Martie Berenschot (60) is een U2-fan van het eerste uur. ,,Thuis heb ik giga-veel van U2, zowel op cd als op vinyl. Een reeks zeldzame persingen behoort tot mijn verzameling. Op deze beurs heb ik zojuist een dertigtal singletjes gekocht. Nee, het was geen asociaal bedrag dat ik neer moest leggen. Mijn dag kan niet meer kapot”, glundert Berenschot.

John van Luijn van The Art of Vinyl, de handelaar in kwestie, is eveneens een tevreden man. ,,Ik verkoop onder andere origineel en onbespeeld vinyl, zonder dat sprake is van ‘weggooibandjes’. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig. Maar ik heb het geluk dat ik toegang heb tot een aanzienlijke overstock”, verduidelijkt Van Luijn.

Mooie collectie nagelaten

Cor Wijkhuisen (52) uit Zaltbommel loopt min of meer met de ‘ziel’ onder zijn arm over de beurs. ,,Mijn vader is vorige maand overleden. Het gebeurde allemaal zo snel. Tussen de constatering van zijn ziekte en zijn dood zat slechts drie weken. Hij heeft me onder meer een mooie collectie vinyl nagelaten. In het verleden heb ik daar nauwelijks belangstelling voor gehad, nu des te meer. Ik heb als het ware zijn liefhebberij overgenomen. Ben vastberaden om zijn verzameling uit te bereiden. Wellicht is dit voor mij een manier om een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven te verwerken. Het feit dat achter muziek dikwijls veel herinneringswaarde schuilt, speelt ook zeker een rol”, geeft Wijkhuisen prijs.

Organisator Rob van Veenendaal, eigenaar van Robbie’s Records, is content over de opkomst. ,,Gekeken naar de perikelen rondom het coronavirus had ik vooraf geen flauw idee op hoeveel bezoekers we mochten rekenen. Bij de vorige editie waren het er achthonderd; dat aantal zullen we dit keer waarschijnlijk net niet halen”, aldus Van Veenendaal.