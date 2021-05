Grote brand in flat Den Bosch, zestig woningen ontruimd: ‘Ik zag de vlammen er uitslaan’

EK Voetbal kijken op het terras of in De Vliert? PvdA wil Oranje­koorts aanwakke­ren in Den Bosch

22 mei DEN BOSCH - Van een echte Oranjekoorts is in Den Bosch nog geen sprake, alhoewel het EK Voetbal al over drie weken toch echt gaat beginnen. De PvdA wil die koorts aan gaan wakkeren. Als het aan de partij ligt, dan komen er in de gemeente mogelijkheden om op de terrassen en bij sportclubs met groepen voetbal te kijken.