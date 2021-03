Grote kans op komst De KOOPman in pand waar Hudson's Bay was gevestigd: ‘Minstens een half jaar’

De modezaak wil zich onderscheiden als groot warenhuis met ‘scherpe prijzen, ruime paskamers en ruime gangpaden’. Dat moet dan gebeuren in het gebouw waar modeketen Shoeby onlangs na ongeveer een half jaar vertrok. Van de Mortel zei toen in het Brabants Dagblad dat er niks was te zeggen over een nieuwe verhuurder.

Volgens Van de Mortel mocht Shoeby het pand ‘voor een schappelijke prijs antikraak huren’. Ruim een half jaar geleden startte hij gesprekken met De KOOPman dat sinds midden vorig jaar ook in Tilburg is gevestigd in een pand waar Hudson's Bay is vertrokken.

Kantoren

Verkoop van overschotten

De KOOPman maakt deel uit van The Sting Companies, het bedrijf achter kledingzaak The Sting. Volgens Peter Danse, commercieel directeur van De KOOPman is het bedrijf in het gat gedoken dat Hudson’s Bay heeft achtergelaten. ,,De KOOPman is ontstaan vanuit het idee om restvoorraden van de andere The Sting-ketens te verkopen. In de mooi verbouwde voormalige V&D-winkels konden we snel ons concept ontwikkelen. Naast de verkoop van overschotten, maken we ook een eigen collectie, vooral gericht op tieners.’’