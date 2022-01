Grote Kerk bestaat 200 jaar: ‘We zijn een open kerk, maar het was een gesloten club’

Naast de deur is op een bordje te zien zondag om 10.00 uur een dienst is in de Grote Kerk. ,,Maar er is ook op andere dagen nog zoveel meer te doen’’, zegt Hans Rinkel (71), voorzitter van de werkgroep Open Kerk en de Missionaire Gemeente die 40 jaar geleden werd opgericht. Hij is nauw betrokken bij de activiteiten waarmee wordt stilgestaan bij het jubileum jaar. Vanwege de coronabeperkingen is lang niet alles zeker. Maar feit is dat de kerk met de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch als hoofdgebruiker al jarenlang toegankelijk is ‘voor alle gezindten’.