Grote rijen voor Bossche coffeeshops die voorlopig de deuren moeten sluiten

Provoceren­de hoestende man aangehou­den in wachtrij voor coffeeshop in Den Bosch: spuugt naar agent

19:31 DEN BOSCH - Een hoestende man is zondagavond aangehouden in een rij bij een coffeeshop in Den Bosch. De wijkagent vertelde hem uit de rij te gaan toen hij hem zag hoesten, maar in plaats daarvan spuugde hij naar de agent.