Grote testlocatie voor corona in de Brabanthallen vervangt de kleine in Kruisstraat

Ouderen en digibeten in De Muntel aan lot overgela­ten, terwijl Den Bosch de mond vol heeft over samen doen

4 november DEN BOSCH - Senioren en digibeten in de Bossche wijk De Muntel zoeken het voorlopig maar even uit. Daar komt voor het gevoel van de wijkbewoners de brief van de gemeente over de invoering van digitaal parkeren op neer. En dat terwijl burgemeester Jack Mikkers vanaf zijn aantreden in Den Bosch hamert op het belang om ‘samen met de inwoners de stad te maken, door te praten en te luisteren’.