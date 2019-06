‘Grote tevredenheid’ over Jazz in Duketown: ‘Grote verbondenheid in de stad’

DEN BOSCH - De 46e editie van Jazz in Duketown heeft volgens de organisatie tijdens het Pinksterweekend zo'n 140.000 belangstellenden naar de Bossche binnenstad gelokt. ,,Het was een groot succes. Net als voorgaande jaren werden ook de livestreams uitstekend bekeken. Vanuit de hele wereld keken via Facebook en YouTube 100.000 personen mee naar de optredens op de Parade en de Markt’’, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Volgens hem was er vrijdagavond op de Markt een ‘waanzinnige start‘ met de Amerikaanse bassist Marcus Miller. Andere grote publiekstrekkers waren onder anderen de Amerikaanse pianist Monty Alexander, de Franse band ‘Guts’ en op de Parade speelde Richard Bona voor volle tribunes. De afsluitende act van Michelle David & the Gospel Sessions trok ruim 5.000 bezoekers. ,,Ook het Kerkplein, met vernieuwende acts als het Oostenrijkse ‘Shake Stew’ en de Nederlandse band ‘Brass Rave Unit’ viel goed bij het veelal jonge publiek in de smaak.’’

‘Erg tevreden’

Programmeur Koen Graat is ‘erg tevreden’ over de afloop. ,,We hebben wederom aangetoond dat Jazz in Duketown tot de top van de Nederlandse jazzfestivals behoort met grote namen voor een breed publiek. Maar ook met nieuwe en nog niet bekende jazzgroepen die de muziek ‘smoel’ geven anno 2019.”

Ook voorzitter Gaby Westelaken is enthousiast. ,,Ik voelde een grote verbondenheid in de Bossche binnenstad. Hele families, jong en oud maar ook echte festivalgangers waren enthousiast over de muziek en de sfeer. Mede door de grote diversiteit was er voor elk wat wils, dat is één van de sterke punten van Jazz in Duketown. Ik heb genoten van het festival.”