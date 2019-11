Grote windmolens in Dungense polder? Alsjeblieft niet

,,Zet ze maar op zee, niet in onze achtertuin.” ,,Dat is lelijk in ‘onze’ polder.” ,,Poeh, dat is horizonvervuiling.” ,,Levert het wel iets op? Die windmolen van de Rietvelden staat ook vaak stil. Dan is er geen wind.” Zie hier wat reacties van klanten die net bij de Jumbo in Den Dungen naar buiten lopen en reageren op de mogelijke komst van windmolens in de Dungense polder of op De Brand II. Twee plekken dichtbij het dorp Den Dungen.