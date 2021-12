Groter, véél groter. Veiliger, véél veiliger. Verkeer kan over superrotonde Den Bosch-Vught

Ook de tweede fietsbrug ligt, nieuwe rotonde Van der Valk medio december open

DEN BOSCH - Té lang om in één keer te vervoeren, dus kwam de tweede fietsbrug bij de nieuwe rotonde van Van der Valk in Vught in drie delen aan. Vrijdag lag de 65 meter lange verbinding richting Den Bosch uiteindelijk keurig waar die moet liggen. Er is nog wel wat werk te doen en dan gaat de rotonde op de avond van 19 december open.

3 december