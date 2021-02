Grotere terrassen, artiesten en een Smakenrad; ondernemers lopen al warm voor Bossche Zomer

Voor ieder wat wils, voor bewoners en bezoekers, jong en oud, valide en mindervalide, gratis en betaald. Zo zou de Bossche Zomer vanaf 1 juli tot en met 5 september moeten zijn. Tijdens de vorige Bossche Zomer waren horeca-ondernemers blij om een ruimer terras bij de zaak te zetten of juist ergens anders. ,,We hebben er super veel zin in om het weer te doen. We hebben vorig jaar best wat geïnvesteerd. En hopelijk mogen we daar op verder borduren.’’ Dat zegt Debbie de Noorlander, mede-eigenaar van restaurant Nom Nom. Met Chris Verwoerd (eigenaar van Bar 35) en Eric van der Zande (voorzitter van rugbyclub The Dukes) liet zij vorig jaar een tijdelijk terras met 200 zitplaatsen inrichten bij de Limietlaan-Hekellaan.