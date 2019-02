Gullie over het geheim van een mooie carnavalshit zoals 'Waar is Mustafa?’

DEN BOSCH - Die zware tuba, een beetje hoempapa. En geen vieze woorden. Het mag wel over bier en de vrouwtjes gaan. Want daar houdt Gullie ook van. Dat hoor je ook in de nieuwe hit van Quinten Montroos: ‘Brabant mijn land.’

‘Waar is Mustafa?’ is nog steeds een carnavalskraker in Oeteldonk. Quinten Montroos, alias Gullie, heeft alweer een nieuwe gemaakt voor Oeteldonk en alle carnavalsvierders in Brabant. ‘Brabant mijn land’ heeft een beetje dezelfde kenmerken. En dat is volgens Gullie niet zonder reden.

Hoempapa

,,Het Bossche carnaval is heel vet. Dat vier je met je maten, een berg bier en gezellige vrouwkes. Maar verder geen gekloot. Gewoon gezellig. Samen feesten. Dat is carnaval in Oeteldonk. En daar hoort muziek bij waarbij we ons bij thuis voelen. Dus zit er die zware tuba in, zoals bij de Deurzakkers. Denk ook aan het nummer Anoesjka. Dus lekker veel hoempapa. Dat past bij carnaval en Oeteldonk.”

Volledig scherm De nieuwe hit van Quinten Montroos (Gullie): 'Brabant mijn land.' © Archief Gullie

Viezigheid

De jongeren willen volgens Montroos ook wat. ,,Dus ook een bietje hiphop en een bietje hardstyle. De tekst doet dan de rest. Die doen we met zijn drieën: Guillaume, Dax en ik. Dit keer met teksten over ons mam, die me met de paplepel bier geeft gegeven. Ook over de vrouwtjes mag het gaan. Maar wel netjes. Carnaval heeft geen viezigheid nodig. Zo’n nummer van ‘Mag ik je pijpen, ........van je broek wat korter maken’ van de dames van Sjansjee, nee, dat is niks voor ons. Dat hoort ook niet bij Oeteldonk.”

Mustafa, dat ging volgens Gullie over een bekend probleem. ,,Met carnaval is het altijd snoeidruk. Dan raak je altijd iemand kwijt. Daar gaat Mustafa over. Het moet dus heel herkenbaar zijn waar je over zingt. Anders komt het nummer niet over. Dat hebben we met ‘Brabant mijn land’ ook weer geprobeerd.”