Haanwijk nieuwe ‘droomplek’ voor tuinderij De Scheve Schup

SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Hans Schevelier van Tuinderij De Scheve Schup in Vught heeft voor zijn biologische en sociale tuinderij een nieuwe 'droomplek’ gevonden: landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel. Daarnaast gaat de tuinderij samenwerken met de Misha de Vriesschool.

De bijzondere tuinderij De Scheve Schup in Vught is nu nog gevestigd in de voormalige groene kloostertuin van Huize Theresia maar moet wijken voor nieuwbouw. Het ‘Theresiapark’ is al jaren eigendom van projectontwikkelaar BPD (Bouwfonds) die er woningen wil bouwen.

Schevelier moest op zoek naar een nieuwe locatie. Maar een plek vinden die net zo mooi is als die hij nu heeft, bleek geen gemakkelijke opgave. Totdat hij in contact kwam met Brabants Landschap, de eigenaar van landgoed Haanwijk. ,,Landgoed Haanwijk is misschien wel nóg mooier dan waar we nu zitten én we hebben de garantie dat er niet gebouwd wordt”, reageert Schevelier verheugd.

Landgoed Haanwijk.

Brabants Landschap is volgens hem druk doende met het herinrichten van de kasteeltuinen rondom Haanwijk en Oud-Herlaer. ,,Met een siertuin en een groentetuin. Brabants Landschap wil niet zo maar een tuin maar een ‘betekenisvolle’ tuin die tevens een ontmoetingsplek is. Ze hebben eigenlijk precies voor ogen wat wij hier doen. We gaan nog wat meer de nadruk leggen op dagbesteding.”

Quote De grootste klus wordt de oude schuur herbouwen Hans Schevelier, Tuinderij De Scheve Schup

Eind oktober stoppen de activiteiten van de Scheve Schup in Vught en worden opgestart in Sint-Michielsgestel. Ruimte is er volgens Schevelier op landgoed Haanwijk meer dan voldoende. ,,We hebben nu zo'n 3500 vierkante meter. Straks krijgen we zeker een hectare meer tot onze beschikking. De grootste klus wordt de oude schuur herbouwen met daarin voorzieningen zoals toiletten.”

Tuinderij De Scheve Schup teelt kleinschalig groenten en bloemen, heeft eigen bijenvolken, kippen en varkens. Op de nieuwe locatie worden daar in een later stadium mogelijk nog koeien en schapen aan toegevoegd. ,,Landgoed Haanwijk wordt een (h)eerlijke plek voor biologisch eten en tuinieren waar we kunnen werken aan onze belangrijkste missie: een plek bieden om te leren, te werken of te ontspannen voor jong en oud. Voor vrijwilligers en studenten maar ook voor mensen met een beperking in welke vorm dan ook of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor iedereen een zinvolle dagbesteding.”

Hans Schevelier van de Scheve Schulp snijdt samen met de leerlingen de groenten voor in de soep.

Soep met groenten van De Scheve Schup Leerlingen van de Misha de Vriesschool krijgen bij hun warme maaltijd voortaan groenten van De Scheve Schup voorgeschoteld. De samenwerking werd maandag ingeluid door gezamenlijk soep te koken in een heuse heksenketel. ,,We zijn een samenwerking gestart omdat we onze leerlingen willen laten zien waar eten vandaan komt”, licht schooldirecteur Laurens Peeters toe. Hij vervolgt: ,,De kinderen hebben de groenten eerst zelf geoogst bij De Scheve Schup. Het is educatief, lokaal en duurzaam. Je hebt geen transportkosten en vervuiling. We willen laten zien wat er allemaal mogelijk is en het bewustzijn van kinderen vergroten. Zeker in een tijd waarin we ons moeten bezinnen op lange productieketens.”