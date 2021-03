Hamid was jarenlang verslaafd en dakloos maar heeft nu dak boven hoofd dankzij Housing First

Einde tijdperk Boerenbond Helvoirt in zicht: ‘Jammer dat de deur op slot gaat’

25 maart HELVOIRT - De Boerenbond in Helvoirt schrijft geschiedenis. Het verkooppunt van IJsvogel Retail uit Ede aan een van de belangrijkste doorgaande wegen in Helvoirt, de Torenstraat, maakt bekend de deuren in augustus dit jaar te sluiten.