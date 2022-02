Handbike en sportrolstoel gratis te leen: provincie helpt met sporthulpmiddelen

Werkzaamhe­den aan Boslaan Vught na het weekend voorbij: ‘Omrijden is voor Taghi ook niet leuk’

CROMVOIRT - Er wordt zaterdag en desnoods zondag nog aan de Boslaan in Vught gewerkt. Het streven is om de weg via de IJzeren Man naar of van Cromvoirt vanaf of richting de N65 uiterlijk maandagmorgen weer voor het verkeer te openen.

18 februari