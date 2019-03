Handboogschutters bewonderen Oeteldonkse praalwagen van Ut Sepke

Flappentap

11:31 Contant geld sterft uit. Tuurlijk, het duurt nog even voordat we de euro’s in ons antieke muntenalbum kunnen stoppen, maar de illusie dat mijn kleinkinderen hun frikandelbroodjes in de pauze nog cash kunnen afrekenen, heb ik niet. Elektronisch betalen met ons mobieltje wordt ’t helemaal. En goed nieuws: misschien gaat Gestel wel voorop lopen.