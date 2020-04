Handrem op samenwerking Be Quick en Nulandia: ‘Geen onderwerp om via webcam te behandelen’

NULAND - Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Be Quick en Nulandia naar buiten traden met het nieuws dat ze samen wilden werken. In werkelijkheid is het pas een maandje geleden. Maar door het coronavirus kunnen de twee clubs nu niet meer stappen naar elkaar zetten.

De verenigingen hadden 16 maart als datum geprikt om de plannen te bespreken met de leden, maar door het coronavirus kon dat geen doorgang vinden. ,,En daar is het eigenlijk blijven hangen", zegt Eric Langens namens Be Quick.

‘Voorleggen aan de leden’

De korfbal- en voetbalclub hebben samen bijna duizend leden en willen verschillende vormen van samenwerken bekijken. Dat kan samenwerken met het inkopen van bijvoorbeeld sportkleding zijn, maar het zou ook een volledige fusie kunnen worden. ,,Dat willen we voorleggen aan de leden", zegt Nulandia-man Rob van Nistelrooij. ,,Maar zolang we niet kunnen vergaderen, komen we niet verder.”

Er zijn verenigingen in de regio die zo'n vergadering digitaal proberen te houden, maar dat zien de Nulandse clubs niet zitten. ,,Dit lijkt me niet het beste onderwerp om per mail of via de webcam te behandelen", zegt Langens. ,,En het hoeft ook niet binnen een week gebeurd te zijn. We moeten ons erbij neerleggen. Er zijn op dit moment belangrijkere zaken in de wereld", gaat hij verder.

Genoeg tijd om na te denken