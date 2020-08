Handtekening van overleden Rien van Rosmalen (74) in Den Bosch nog overal te zien

Tijdelijke verhuizing JBZ naar hoogbouw in Boxtel gaat beginnen

18 augustus BOXTEL - De tijdelijke verhuizing van de JBZ-afdeling aan het Liduinahof in Boxtel is nu toch aanstaande. Die verhuizing zou eigenlijk in mei al plaats hebben, maar toen werd in allerijl een tijdelijke, speciale corona-afdeling in de hoogbouw gemaakt op de plek waar JBZ een tijd zou neerstrijken.