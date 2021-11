Hans (58) wacht al vier weken op levensreddende hartchirurgie, en moet nog veel meer geduld hebben

Provincie: ook bij tweede brand had AVI te veel schroot op terrein liggen

DEN BOSCH - Recyclingbedrijf AVI in Den Bosch had ook bij de brand van 14 oktober te veel schroot op het terrein opgeslagen, zo zegt de provincie Noord-Brabant. Of dat ook een verklaring is voor het ontstaan van de brand, kan de provincie niet zeggen.

11 november