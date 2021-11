Hans d'n Urste prins in Waoterrijk

Terwijl Den Bosch 11-11 viert, ziet de zorg de bui al hangen: ‘Gemeente, je speelt met levens’

DEN BOSCH/UDEN - Ziekenhuizen en huisartsen lopen weer over door de snel oplopende coronabesmettingen. En ondertussen storten 25.000 carnavalsvierders zich op het 11-11 feest in Den Bosch. Hoe kijken ze daar vanuit de zorg naar en hoe hangt de vlag erbij? ‘Elke dode en longcovid-patiënt als gevolg van 11-11 is er eentje te veel.’

11 november