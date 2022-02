Hans en Els ‘geboren in een schoenendoos’ Houtsma stoppen, en dat is fijn voor Jumbo

Géén ruimte voor kinderop­vang Onder de Pannen maar wél voor ’t Kasteeltje: ‘Dat is oneerlijke concurren­tie’

VUGHT - Kinderopvang Onder de Pannen in Vught worstelt al jaren met huisvestingsproblemen. De locatie ‘Bestevaer’ was in beeld als uitbreidingslocatie, maar volgens de gemeente was daar geen plek. Nu mag concurrent ’t Kasteeltje er wél bouwen. Oneerlijk, volgens Onder de Pannen.

25 februari