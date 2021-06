Hans Klok komt naar Den Bosch. Theatertent op Pettelaarse Schans:

DEN BOSCH - Op de Bossche Pettelaarse Schans staat vanaf 2 oktober tot en met 10 oktober een tent voor enkele voorstellingen van Hans Klok & Friends. Het gaat om een uitbreiding van de tournee die op 15 juli begint in Utrecht. Er zijn inmiddels 10.000 kaarten verkocht. De show wordt onder meer opgevoerd in Apeldoorn, Zwolle, Maastricht en Rotterdam.

,,Het is een familievoorstelling’’, zegt Klok over de voorstelling met gastartiesten die stunten op motoren. Er is ook een trapeze-optreden in een moderne theatertent met kuipstoelen.

‘Maanden van stilstand’

Het publiek is al anderhalf uur voor aanvang welkom. ,,Een DJ en foodtrucks maken de beleving compleet”, zegt Klok die zegt totaal verrast te zijn door de belangstelling voor de kaartverkoop. ,,Het is heerlijk dat dit nu gebeurt. Een artiest heeft zijn publiek nodig. Na maanden van stilstand is er nu eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel. We mogen weer. Het doek gaat weer open. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Tickets voor de voorstelling zijn verkrijgbaar via www.hansklokshow.nl. Bezoekers moeten beschikken over een een vaccinatiebewijs of recent negatieve test via Testen voor Toegang (40 uur voor aanvang).