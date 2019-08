Hans werd verliefd tijdens een logeerpartijtje

DEN BOSCH - Jopie Wybenga is in 1933 geboren in Delft. Hans Claassen kwam in 1930 ter wereld in Delden (Overijssel). Hun vaders waren in de oorlogsperiode goede dienstkameraden en zij zorgden er dan ook voor dat Jopie en Hans met elkaar in contact kwamen. Toen Jopie in Delden ging logeren, kreeg Hans een oogje op haar.