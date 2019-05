Hardcorefestival Phoenix moet in Nuland ruim 30 decibel zachter

DEN BOSCH/NULAND - De volumeknop van de tweede editie van hardcorefestival Phoenix zaterdag in Nuland, moet een stuk lager dan een jaar eerder in Oss.

De voorbereidingen voor het Phoenix The Hardest Outdoor Festival op de weilanden pal langs de A59 in Nuland zijn in volle gang. Zaterdag is hier de tweede editie van het hardcorefestival. Het werd vorig jaar voor het eerst gehouden in Oss, op bedrijventerrein Vorstengrafdonk. Voor de bezoeker was het festival geslaagd, voor omwonenden minder: er waren ruim honderd klachten over geluidsoverlast.

Of dat een van de redenen is dat de organisatie uitwijkt naar de weilanden langs Rekken in Nuland, is niet duidelijk. Ze wenst geen enkele vraag van de pers over de editie 2019 te beantwoorden.

Maar Phoenix kon sowieso niet meer terecht op Vorstengrafdonk omdat hier steeds meer grond is verkocht voor bedrijfsvestigingen. Woordvoerder Marinus van Dorst van het bedrijventerrein waarschuwde daar vorig jaar zomer al voor. En bevestigt dat hij Phoenix en andere festivals nee heeft moeten verkopen.

En dus verrijst Phoenix nu op de weilanden langs Rekken, waar in het verleden al festivals zijn georganiseerd. Maar de organisatie heeft nu te maken met de regels en uitgangspunten van de gemeente Den Bosch. En wat blijkt: Den Bosch is veel strenger met de geluidsnormen dan de gemeente Oss. In de Osse vergunning van vorig jaar was de gemiddelde geluidsgrens getrokken bij 105 dB(A). Den Bosch hanteert een grens van 70 dB(A). In menselijke begrippen is dat het verschil tussen respectievelijk het geluid van een helikopter en een stofzuiger. Overigens hanteert Den Bosch in de vergunning nog wel een aparte geluidsgrens voor de stereotype basgeluiden van hardcore: die is vastgelegd 85 BdB(C).

Vier areas

Het Phoenix Festival 2019 heet officieel Rebels of the Road. De organisatie heeft vier podia (areas) waar de gecontracteerde acts zich presenteren. Er zijn in totaal 52 acts, op elk podium dertien stuks, twaalf uur lang. Het festival duurt zaterdag van 12.00 uur tot middernacht. Er zijn ook enkele kermisattracties op het terrein.

De organisatie meldde woensdagnamiddag op de eigen facebookpagina dat kaarten in de voorverkoop waren uitverkocht. Hoeveel bezoekers er maximaal terecht kunnen valt uit de monden van de organisatoren echter niet te vernemen.

Een deel daarvan komt met busvervoer uit alle hoeken van het land naar Nuland. Wie de trein kiest kan met een speciale lijndienst van bussen vanaf centraal station Den Bosch naar het festivalterrein.

