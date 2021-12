Harde klap voor vuurwerkverkopers: ‘Door het late besluit veel onnodige kosten gemaakt’

Vughtse politiek wil meer zonnepane­len op daken van gemeente­lij­ke gebouwen

VUGHT - Geef het goede voorbeeld en kom nog in 2022 met een voorstel voor minimaal tweehonderd zonnepanelen op één of meerdere gemeentelijke daken in Vught. Dat was de boodschap van de motie van PLV, CDA, VVD, GB en SP, die donderdagavond unaniem werd aangenomen.

28 november