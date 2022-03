Hardleerse automobilist overtreedt rijverbod en slaat op de vlucht in Den Bosch

Autopoets-miljonair Rick crasht met zijn Lamborghi­ni op A28: ‘Ongeloof­lijk dat we nog leven’

Hij was onderweg naar motorcircuit Assen, in zijn peperdure sportwagen die daar tentoongesteld zou worden. Maar het liep helemaal anders voor de 29-jarige miljonair Rick van Stippent uit Heusden: op de A28 ter hoogte van De Lichtmis draaide zijn wagen keihard de vangrail in.

9:49