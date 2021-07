Hardloper Willem de Laat heeft alle Bossche straten ‘afgetikt’: bijna 4000 kilometer

Bosschenaar Willem de Laat houdt van fysieke uitdagingen. Een woeste berg beklimmen vindt-ie leuk. Onlangs maakte hij een ontdekkingstocht van een slordige 4000 kilometer in zijn eigen stad waarbij kriskras elke Bossche straat is ‘afgetikt’. Equivalent van bijna honderd marathons.

„Heb je iets gewonnen omdat je zo blij bent?”, vraagt accommodatiebeheerder Ralf Hamers van Maaspoort Sports & Events aan de hardloper die bij een denkbeeldige finish aan de Marathonloop beide vuisten de lucht in priemt. „Op de valreep alsnog een olympische limiet binnengesleept?”

Willem de Laat (28) kan er hartelijk om lachen. Een betere plek om te eindigen had hij niet kunnen bedenken. „Zojuist nog enkele straten in Empel veroverd. De allerlaatste witte vlekken op het lijstje. Den Bosch heeft as we speak 2060 straten. Maar af en toe komen er weer nieuwe straten bij, wat er eigenlijk op neerkomt dat dit project nooit klaar is”, weet De Laat.

Prestatie van formaat

Vier jaar geleden had hij deze prestatie van formaat niet voor mogelijk gehouden. „Ik was toen totaal niet bezig met sport, meer met feesten en uitgaan. Langzaam maar zeker kreeg ik behoefte om gezonder te leven. Interesse in hardlopen vloeide daaruit voort. September 2017 ben ik gestart met dit project. Ik kan me nog haarfijn voor de geest halen dat ik na afloop van een korte trimloop vanaf mijn toenmalige woning aan het Fonteinplein naar het Bossche Broek buiten adem was. Achteraf dus mijn eerste run.”

In de loop der tijd reeg hij de ene na de andere straat als puzzelstukjes aan zijn totaal. „Telkens op een draf, met kleine intervallen. Altijd zoveel mogelijk midden op straat, anders kan de gps gaan haperen. Het offlineprogramma Maps Me kwam me daarbij prima van pas. Op een gegeven moment raakte alles in de stroomversnelling, aangezien ik de indruk kreeg met serieuze concurrentie te maken te hebben. Er bestaan namelijk meer van dit soort gekken. Bij een dergelijke ludieke onderneming wil je natuurlijk wel de eerste in de rij zijn.”

Herinneringen

De Laat heeft aan nagenoeg elke straat wel een herinnering. „Ik heb een ware safari in mijn eigen stad gemaakt. Superleuk om te doen. Ik heb veel interessante plekjes leren kennen, waardoor ik nu misschien wel in aanmerking kom voor het ‘diploma’ stadsgids.”

Hij beschikt over een arsenaal aan anekdotes. „Dit jaar op Koningsdag heb ik enkele straten in De Groote Wielen gecoverd. Eén straat was afgezet in verband met een buurtfeestje. Ik voelde me daarom een indringer. Nadat ik had uitgelegd waarmee ik bezig was, ontving ik een groot applaus. Elders, in een doodlopende straat in een volkswijk, zeiden de bewoners: ‘Bende gij de weg kwijt?”

Niet alles onderweg was koek en ei. „In de Vinkelsestraat stuurde een boer een gemene herder op me af. Ik bevond me op zijn erf, zei hij. De joekel blafte, maar hapte gelukkig niet. In Engelen ben ik wel door een flinke beer gebeten, tot bloedens toe. De hond sprong volle bak op me. Tja, dat is het risico van het vak.”