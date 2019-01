Hardlopers trainen in groepjes in en om Vught voor marathon Rotterdam: ‘Man met hamer is eng kereltje met hoorntjes’

je De stukjes banaan bij de finish op de atletiekbaan in Vught gaan erin als koek. "Goed voor je koolhydraten", weten enkele lopers die na twintig kilometer niet echt moe lijken te zijn. De atleten startten zaterdag met de groepstraining die in april moet leiden tot een triomftocht over de finish op de Rotterdamse Coolsingel. De lopers vertrokken in groepjes. De snelsten op een schema van 4 minuten en 15 seconden per minuut. De langzaamste deelnemers zo'n twee minuten langzamer per kilometer.

Grenzen verleggen

"Het ging lekker vandaag", zeggen Miranda Huijsmans (46) uit Sint-Michielsgestel en Willian Smits (44) uit Drunen. "Het was gezellig. We hebben onderweg volop gekletst. Leuk om zo nieuwe mensen te ontmoeten. Nee, we zijn niet total loss."

De vrouwen willen 7 april in Rotterdam hun eerste marathon gaan lopen. "Ik ren al langer", zegt Smits. "Je probeert grenzen te verleggen. Je hoort al die verhalen. Dacht dat wil ik ook meemaken.” Miranda: "Een marathon loop je niet zomaar. Ik wil de sfeer beleven. Veel mensen en muziekbandjes langs de kant. Mijn man en kinderen die moeders komen aanmoedigen. Een euforisch gevoel, denk ik." "Maar we moeten wel heel blijven", tempert Smits het enthousiasme. Daarom trainen we nu ook. "Bovendien is die gemene man met die hamer er soms ook. We zijn hem vandaag niet tegengekomen, nee."

Duiveltje

Organisator Maria Dooyenburg van Prins Hendrik kent 'hem' wel. Ze liep dertien marathons waarvan vier keer in Rotterdam. "Die enge man is een duiveltje met hoorntjes die je met een drietand staat te prikken", omschrijft ze. "Hij zorgt ervoor dat je bijna niet meer kunt. Dan denk je: waarom doe ik dit eigenlijk? We bouwen de kilometers in vier trainingssessies in niveaugroepen op naar 35 kilometer op 16 maart. Het is een gerichte training naar einddoel Rotterdam."

Er rennen zaterdag geen mensen mee die tijdens de jaarwisseling ineens de ingeving kregen dat ze in 2019 een marathon wilden lopen. "Je moet een basis hebben", aldus Dooyenburg. "De marathon is een soort van ultieme uitdaging die vaak net zoals bungeejumpen op de 'bucketlist' staat."

De beste lopers 'freewheelen' zaterdag in ongeveer anderhalf uur langs het Drongelens Kanaal en via de IJzeren Man weer terug. Hans van Loon (38) uit Vught geeft het tempo aan van de snelste groep. Hij is één van de vierhonderd beste marathonlopers van Nederland.

"De marathon van Rotterdam? Lee Towers die bij de start 'You'll never walk alone' zingt. De sfeer op de Coolsingel met al die mensen waardoor je bijna wordt gedragen. Ik heb Rotterdam vier keer gedaan. Waarom? Het is een uitdaging om alles uit je lichaam te halen. Tweeënveertig kilometer lopen moet je bovenal graag willen. Je weet dat alle lopers tijdens die laatste kilometers volle bak door die muur moeten."