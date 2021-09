‘Hardste rechtbank van Nederland’ laat Rosmalenaar Frans L. vrij

Frans L. moet wel zijn paspoort inleveren en krijgt ook een contactverbod met de andere verdachten in de zaak. Daarvan zit alleen Daan C. nog achter slot en grendel. Justitie ziet de 50-jarige Bosschenaar als de hoofdverdachte in een zaak die gaat om het verhandelen van cocaïne, crystal meth, de productie van synthetische drugs en wapenhandel.

‘Hardste rechtbank van Nederland’

Drie andere verdachten, onder wie de schoonzoon van Daan C., waren eerder al in vrijheid gesteld. Het verzoek van Serge Weening om ook C. uit de gevangenis te laten, werd door de rechtbank van de hand gewezen. Die rechtbank werd door Weening ‘de hardste rechtbank van Nederland’ genoemd. ,,Mijn cliënt wil helemaal niet vluchten, hij wil alleen naar huis. Naar zijn partner met wie hij al 34 jaar samen is en naar zijn kleinkind.”

Daan C. werd in januari van dit jaar opgepakt . Hij heeft een lang strafblad, waar onder meer een dodelijke schietpartij in het beruchte café ‘t Huukske op prijkt. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is waarschijnlijk pas in juni volgend jaar. Advocaat Weening betoogde dat het ongepast zou zijn om C. al die tijd in voorarrest te laten zitten: ,,Vijf jaar gevangenisstraf is minder erg dan twee jaar voorarrest. Als je een straf krijgt, heb je tenminste een stip aan de horizon, bij een voorarrest weet je niet wanneer het afloopt. Die onzekerheid maakt je kapot.”