Harley-Davidson komt naar ‘motorstad’ Den Bosch

Vijftien jaar lang zat Central Harley-Davidson aan de Corridor in Veghel, maar volgens medewerker Anton van Groezen was het tijd voor een nieuwe stap. ,,We wilden meer centraal in Brabant zitten, want we bestrijken de hele provincie. Daarnaast groeiden we in Veghel uit ons jasje, dus was dit het goede moment.”

‘Den Bosch is een echte motorstad’

Tussen 17 en 25 februari werd er aan de Hervensebaan 13 in Den Bosch gewerkt om het nieuwe pand klaar te maken, waarna de winkel de deuren kon openen. Van Groezen denkt dat de winkel en Den Bosch goed met elkaar gaan matchen. ,,Den Bosch is een echte motorstad. Hier gebeurt meer op dat gebied dan in Veghel, al hebben we daar zeker een goede tijd gehad.”