Hart voor Muziek en Top Secret Drum Corps op de Parade tijdens WK Handboogschieten

DEN BOSCH - De Bossche Parade is op 12 juni 's avonds het toneel voor tv-opnamen van Hart voor Muziek (Omroep Brabant) met Nederlandse artiesten. Op hetzelfde plein treedt in het weekend van 15 en 16 juni het Zwitserse Top Secret Drum Corps op. Dat gebeurt tijdens de finalesessies van het WK Handboogschieten.

Het Top Secret Drum Corps (opgericht in 1991) bestaat uit 25 drummers en vendelzwaaiers. De leden voeren een show op waarbij zij elkaar de drumstokken toegooien en optreden zoals dat gebeurt bij een Taptoe.

‘Echt een eer’

,,We zijn nog bezig met een grote naam om het feest helemaal compleet te maken. Daar hoop ik over een paar weken meer over te kunnen vertellen.” Dat zegt Eric Kersten, organisator van de WK Handboogschieten. ,,Wij willen van de WK Handboogschieten echt een feest maken voor de Bosschenaar. Dus vandaar dat wij veel gratis activiteiten aanbieden.”

De organisator is vooral tevreden over de komst van Top Secret Drum Corps: ,,Ik vind het echt een eer dat Top Secret vier keer komt optreden. We zijn bijna een jaar bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Dankzij onze goede contacten, plannen en de imposante locatie is het toch gelukt. Top Secret moet je gewoon een keer gezien hebben. De timing is ongelofelijk. Ik weet zeker dat mensen hun ogen uitkijken.”

Kaarten

Kaarten voor een finalesessie van de WK Handboogschieten op zaterdag 15 of zondag 16 juni kosten 16,50 euro per sessie. Ze zijn verkrijgbaar via wkhandboogschieten.nl Het Top Secret Drum Corps maakt onderdeel uit van de programmering gedurende een finalesessie. Losse kaarten voor hun optredens zijn niet te koop.