Hartverwarmende intocht in Den Bosch zonder demonstraties: snoepen mag van de Sint, als de kinderen er genoeg bij bewegen

,,Het was weer een prachtige dag", zei Sinterklaas gisteravond, toen hij bekomen was van de indrukken van de intocht in Den Bosch eerder op de dag. Die intocht was inderdaad hartverwarmend, ondanks de soms snijdende kou langs de kant van de weg of het water. Geen onvertogen woord, geen demonstranten en alleen maar blije kindergezichten. De eerste kinderen met ouders stonden al rond elf uur langs de Dommel, op de het Sint-Jansbolwerk en in de Visstraat. Ze moesten nog wel een uur geduld oefenen voordat Sinterklaas en zijn Pieten met Pakjesboot 13 aanmeerden in de Stadsdommel.