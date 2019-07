HAS Hogeschool werkt mee aan onderzoek dat overgang naar duurzame landbouw en veeteelt moet versnellen

Visboer Hans van der Heijden (61) stopt; na ruim een halve eeuw heeft Vught geen viswinkel meer

10:23 VUGHT - Bloemen, champagne. Het was de afgelopen week aan het Moleneindplein in Vught een komen en gaan van klanten die afscheid kwamen nemen van visboer Hans van der Heijden (61). Een enkeling met tranen in de ogen. De Erpenaar heeft er een dubbel gevoel bij. ,,Heel leuk natuurlijk. Het is een blijk van waardering dat ze langs komen maar het is natuurlijk niet bepaald een feestelijke gebeurtenis.”