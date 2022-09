HAS Hogeschool wordt HAS Green Academy: ‘We zien hier heel veel potentie in’

DEN BOSCH - HAS Hogeschool viert dit jaar het 75-jarig jubileum, maar gaat dat wel onder een nieuwe naam doen. Vanaf woensdag heet de onderwijsinstelling met vestigingen in Den Bosch en Venlo ‘HAS Green Academy’.

Wat in 1947 begon als een Hogere Agrarische School, of HAS, is in 2022 véél meer dan dat, stelt Reggy van der Wielen, bestuursvoorzitter van de HAS Green Academy. ,,Agro blijft natuurlijk een hele belangrijke pijler, maar ondertussen zijn food en leefomgeving dat ook. Zo hebben we ook opleidingen als toegepaste biologie, management van de leefomgeving en voedingsmiddelentechnologie. Ondertussen doen we meer dan hbo alleen. We geven bijvoorbeeld cursussen aan professionals en werken samen met bedrijven en overheden.”

HAS Green Academy heeft ook enkele internationale opleidingen en studenten uit het buitenland weten de onderwijsinstelling ook te vinden. ,,Daar kunnen we nog meer uit halen de komende jaren. We zien er heel veel potentie in en met een wat meer internationale naam, ben je meer zichtbaar”, zegt Van der Wielen.

Het was en blijft HAS

Al met al genoeg redenen om de naam eens aan te passen, dachten ze bij de onderwijsinstelling. Maar: aan ‘HAS’ werd niet getornd. ,,We hebben het wel even overwogen. Maar HAS is een begrip. In Zuid-Nederland hebben we enorm veel naamsbekendheid”, zegt Nicole Toebast, manager marketing en communicatie binnen de onderwijsinstelling.

In het komende jaar gaan ook Bosschenaren wat merken van de naamswijziging, want alle uitingen aan de buitenkant worden logischerwijs vervangen. ,,Dat zal niet een kwestie zijn van het van de muur halen van de logo's. Dit gaan we stap voor stap doen. Dus het zou kunnen dat studenten of voorbijgangers de komende tijd ergens nog het oude logo zien.”



