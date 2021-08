Hazenberg bestaat 75 jaar en maakt 75 gezinnen en 150 cliënten van Reinier van Arkel blij met kaartje voor Smakenrad

Het Smakenrad staat dit jaar t/m 5 september aan de Pettelaarseschans in Den Bosch. ,,Naast een bezoek van medewerkers en relaties aan het rad willen wij ook iets doen voor de maatschappij", aldus directeur Roel Maas. ,,Daarom hebben we besloten om 75 vouchers cadeau te geven aan de Bossche woningbouwcorporaties waarmee zij 75 gezinnen kunnen verblijden met een bezoek aan het rad. En daarnaast willen wij graag 75 vouchers beschikbaar stellen aan patiënten van Reinier van Arkel.”

Verwenzorg

Eén voucher staat voor één gondel waarin vier personen plaats kunnen nemen onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris vergezeld van een Bossche bol of een worstenbroodje. ,,Geweldig", reageert de Bossche Zwanikken-Leenders wiens levenswerk 'Verwenzorg’ is en die niets liever doet dan opkomen voor de belangen van mensen die ‘het minder hebben dan jij en ik'. ,,Een mooi verzetje in deze toch al moeilijke tijd voor cliënten én personeel van Reinier van Arkel die het Smakenrad anders niet zo snel zouden bezoeken. Hazenberg is bekend met het zorgpark in Vught en snapt dat psychiatrische patiënten meer nodig hebben dan een bed, eten, drinken en medicijnen.”