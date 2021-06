Hé Bosschenaar! Hoe zou u een frietje tomotto omschrijven? In 30 seconden dan...

Kermis Vught van te krappe centrum naar Lidwina­veld: ‘Maar als mensen niet komen, dan houdt het op’

9:15 VUGHT - Een spetterende opening en afsluiting zit er vanwege corona nog niet in maar de kermis zelf mag dit jaar doorgaan in Vught én strijkt voor de eerste keer neer op het Lidwinaveld. Henri Paashuis, voorzitter van de Stichting Kermis Vught én kermisexploitant is opgelucht. ,,We mogen weer!”